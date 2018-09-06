Под Павлоградом горит свалка

Площадь пожара сейчас составляет 700 квадратных метров.

В Павлограде Днепропетровской области с утра четверга, 6 сентября, горит мусорная свалка.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, сообщение о пожаре на официальной мусорной свалке поступило в службу спасения «101» сегодня в 10:45.

На место происшествия направлены две пожарно-спасательные части ГУ ГСЧС в области.

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Для тушения пожара привлечено три пожарно-спасательных автомобиля и бульдозер павлоградского коммунального предприятия «Уютный город». Организован подвоз воды для тушения огня.

По состоянию на 16:30 продолжается ликвидация пожара, площадь которого сейчас составляет 700 квадратных метров.

Процесс затрудняют тлеющие сухие отходы растительного происхождения, а также ветер.