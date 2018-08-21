На Харьковщине загорелся вагон с мусором (видео)

Рядом с горящим вагоном стояли железнодорожные цистерны с топливом.

В городе Люботин на Харьковщине загорелся железнодорожный вагон с мусором.

Как сообщается в сюжете ТСН, столб огня и дыма был виден на несколько километров вокруг.

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Перепуганные местные жители вызвали пожарных, ведь рядом с горящим вагоном стояли железнодорожные цистерны с топливом.

Тем не менее, спасатели справились с огнем за несколько часов. В инциденте никто не пострадал.

Ранее сообщалось о пожаре на свалке в Полтавской области, вблизи поселка Песчаное Кременчугского района.