На Харьковщине загорелся вагон с мусором (видео)
12:17, 21 августа 2018Мусор
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Рядом с горящим вагоном стояли железнодорожные цистерны с топливом.
В Люботине на Харьковщине произошел пожар на железной дороге / Скриншот - ТСН
В городе Люботин на Харьковщине загорелся железнодорожный вагон с мусором.
Как сообщается в сюжете ТСН, столб огня и дыма был виден на несколько километров вокруг.
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Перепуганные местные жители вызвали пожарных, ведь рядом с горящим вагоном стояли железнодорожные цистерны с топливом.
Тем не менее, спасатели справились с огнем за несколько часов. В инциденте никто не пострадал.
На Харьковщине загорелся грузовой вагон с мусором
Ранее сообщалось о пожаре на свалке в Полтавской области, вблизи поселка Песчаное Кременчугского района.
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