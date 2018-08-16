Сенат Чехии одобрил запрет на производство и продажу одноразовых товаров из пластика

Речь идет об одноразовой пластиковой посуде, трубочках-соломинках, креплениях для воздушных шариков.

Члены Верхней палаты парламента Чехии поддержали запрет на производство и продажу одноразовых товаров из пластика, которые можно заменить продукцией из других доступных по цене материалов.

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В планах чехов - прекращение выпуска, например, одноразовой пластиковой посуды, снижение общего объема применения пластиковой продуктовой упаковки, а также обеспечение сбора 90% одноразовых пластиковых бутылок с помощью введения залога, передает ЕвроПравда со ссылкой на Radio Praha.

Речь идет также о трубочках-соломинках для напитков и пластиковых креплениях для воздушных шаров.

Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых изделий из пластика и штрафовать страны-члены Евросоюза за пластиковый мусор, который не подлежит вторичной переработке.

В январе ЕС принял первую общую стратегию по переработке пластика. Согласно стратегии, вся пластиковая упаковка на рынке ЕС к 2030 году должна стать перерабатываемой, потребление одноразовых пластмасс будет сокращено, а намеренное использование микропластиков будет ограничено. Ежегодно европейцы генерируют 25 млн тонн пластиковых отходов, однако только менее 30% из них идет на переработку. Согласно стратегии, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 55%.