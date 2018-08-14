Израиль заинтересован принять участие в строительстве современного мусороперерабатывающего завода в Киеве

Израиль заинтересован принять участие в реализации проекта по строительству в Киеве современного мусороперерабатывающего завода.

Об этом заявил во время встречи с Киевским городским головой Виталием Кличко министр экологии Израиля, министр по делам Иерусалима, сопредседатель совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества Зеэв Элькин.

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«Я знаю, что здесь было введено много наших наработок. В плане переработки мусора Израилю есть что предложить. Технологии, которые у нас есть, могут вам помочь. Мы очень заинтересованы в обмене технологиями. Как и в вопросе проблемы очистки питьевой воды», - сказал министр экологии Израиля.

Кличко отметил, что также Киев заинтересован в технологиях, касающихся энергосбережения и воды.

«Киев и Израиль имеют опыт успешного сотрудничества. В частности, украинская столица заимствовала несколько проектов, которые в свое время внедрили в Тель-Авиве. Сегодня в Киеве успешно работает дата-центр по обработке данных видеонаблюдения. Установлено более 6 тысяч камер наблюдения. И мы будем развивать эти наработки в сфере безопасности. Нам интересен опыт Израиля и в развитии туристического потенциала в условиях террористической угрозы. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве в сфере туризма», - заявил Кличко.

Он также поблагодарил министра за поддержку, которую Израиль предоставляет Украине и за неизменную позицию относительно территориальной целостности Украины.

В свою очередь, Элькин подтвердил готовность Израиля оказывать любую помощь Украине.

Также стороны обсудили вопрос создания в Киеве Мемориала памяти жертв Бабьего Яра. Кличко выразил уверенность, что через несколько лет Мемориал в столице будет построен.