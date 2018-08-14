В Херсоне птицефабрику наказали за смрад

В ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области заверили, что в настоящее время куриный помет в местах сброса ликвидирован.

В Херсоне привлечено к административной ответственности птицехозяйственное предприятие, которое незаконно сбросило необработанный куриный помет на земле Зеленовского поселкового совета, что стало причиной неприятного запаха в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

«В процессе проведения внеплановой проверки ГП «Птицехозяйство «Чернобаевское» ПАО «Агрохолдинг Авангард» составлены акт, предписание, протокол об административном правонарушении Закона Украины «О побочных продуктах животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком». Предприятие привлечено к административной ответственности», - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что по состоянию на 13 августа куриный помет на вышеупомянутых участках ликвидирован.

Кроме того, во время выяснения причин неприятного запаха были проведены исследования проб воздуха на оксид азота и аммиак (специфических для куриного помета) на границе поселковой застройки в северной части города - 2-й Таврический, Северный микрорайоны.

«По результатам исследования превышений ни по одному показателю не выявлено», - заверили в управлении.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе жители Херсона начали жаловаться на неприятный запах в городе.

В Департаменте экологии и природных ресурсов Херсонской ОГА вероятной причиной неприятного запаха назвали несанкционированные места размещения куриного помета на территории Степановского и Зеленовского сельсоветов птицехозяйственным предприятием ОАО «Агрохолдинг Авангард». В частности, была обнаружена машина, из которой выгружался помет в открытый грунт в необработанном состоянии.