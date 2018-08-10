На Полтавщине горит свалка твердых бытовых отходов

Говорят, что в настоящее время горят четыре очага глубиной прогаров до 1 метра.

В Полтавской области горит свалка твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

В частности сообщается, что сегодня в 08:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории свалки твердых бытовых отходов вблизи с. Песчаное Кременчугского района.

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"Общая площадь пожара составляет 0,08 гектара. В настоящее время горят четыре очага глубиной прогаров до 1 метра. Общая площадь свалки составляет 6 га, глубина залегания мусора до 3 м", - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщают, что для тушения пожара привлечено 5 единиц техники и 13 человек личного состава 14-й, 15-й и 16-й государственных пожарно-спасательных частей. Также привлечены 2 единицы техники и 2 сотрудника от местного коммунального предприятия. При этом отмечают, что на расстоянии 700 метров от очага пожара находится озеро, где осуществляется забор воды.

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