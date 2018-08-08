Смрад в Херсоне: жители города несколько дней страдают от ужасного запаха - стали известны причины (фото)

Как сообщил Попутько, по поручению председателя ОГА, 8 августа был осуществлен выезд на возможный источник вони в городе.

Жители Херсона несколько дней страдают из-за ужасного запаха в городе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Херсонской ОГА Юрий Попутько.

Виновницой считают местную птицефабрику, которая несанкционированно выгружает необработанный куриный помет на открытый грунт. Как сообщил Попутько, по поручению председателя ОГА, 8 августа был осуществлен выезд на возможный источник вони в городе.

Читайте такжеНа окраине Львова жители страдают от антисанитарии: посреди улицы обустроили площадку для мусора (видео)

"Причиной неприятного запаха, по нашему мнению, являются несанкционированные места размещения куриного помета на территории Степановской и Зеленовской сельсоветов", - написал он.

По сведениям Попутько, речь идет о предприятии ПАО "Агрохолдинг Авангард", расположенном в селе Восточная.

"На месте было обнаружено машину, которая занималась выгрузкой помета на открытый грунт в необработанном состоянии. Сейчас ждем полицию", - отметил чиновник.

Напомним, на местную птицефабрику также жалуются жители села Лановка, что на Львовщине. Лановчане страдают от двух результатов деятельности фабрики: разбитые дороги и сильный смрад отходов, который периодически приносит ветер. В то же время предприятие собирается сделать еще два птичника вплотную к селу.