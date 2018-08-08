В Херсоне чиновники устанавливают причину неприятного запаха в городе

Вероятной причиной зловония может быть производственная деятельность местного птахогосподарського предприятия.

Председатель Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Гордеев поручил установить причины неприятного запаха в Херсоне, на который уже несколько дней жалуются горожане.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента экологии и природных ресурсов Херсонской ОГА Юрий Попутько.

«По поручению председателя ОГА, в связи с многочисленными жалобами жителей Херсона, сегодня оперативно осуществили выезд на возможный источник смрада в городе. Причиной неприятного запаха, по нашему мнению, являются несанкционированные места размещения куриного помета на территории Степановского и Зеленовского сельсоветов», - написал чиновник.

По данным Попутько, нарушителем действующего природоохранного законодательства и причиной появления смрада в городе является производственная деятельность птицехозяйственного предприятия ПАО «Агрохолдинг Авангард», который расположен в с. Восточная.

«На месте была обнаружена машина, которая занималась выгрузкой помета в открытый грунт в необработанном состоянии. Сейчас ждем полицию», - отметил чиновник.