Пожар возник накануне в 18:50.

Спасатели ликвидировали пожар на полтавской городской свалке.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 3 августа в 18:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на полтавской городской свалке твердых бытовых отходов в с. Макуховка Полтавского района.

Читайте такжеПод Полтавой вторые сутки горит свалка (фото)

В 20:05 в тот же день пожар был локализован. Площадь пожара составила 0,05 га, глубина прогаров до 0,5 м. Угрозы населенным пунктам из-за пожара не было, отметили в ГСЧС.

В субботу, 4 августа, в 15:36 пожар был ликвидирован. Участие в ликвидации принимали 20 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.