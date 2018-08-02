На Житомирщине в очередной раз обнаружили грузовики со львовским мусором

13:27, 02 августа 2018
Мусор
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Конечный пункт их назначения и количество груза сейчас устанавливают / фото zt.npu.gov.ua

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, ночью 2 августа полицейские Черняховского отделения полиции обнаружили в районе местной свалки два грузовика «Даф». Во время проверки документов выяснилось, что автомобили должны пройти транзитом через этот район.

"Сегодня ночью сотрудники группы реагирования обнаружили два грузовика, которые съехали с трассы и направлялись в сторону одной из местных свалок, а одна заехала на территорию уже не действующего предприятия",- уточнили в полиции.

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Правоохранители установили, что оба автомобиля со львовским мусором едут из Львовской области. Конечный пункт их назначения и количество груза сейчас устанавливают. У правоохранителей есть основания полагать, что водители собирались выбросить мусор на территории Черняховского района.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Черняховского отделения полиции. Выясняются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о задержании данных транспортных средств. По данному факту правоохранителями проводится проверка.

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Теги: #Житомирщина#львовский мусор