Ученые выяснили, что происходит с пластиковым мусором в океане

Крупные куски, дрейфующие у побережья островов и континентов, в крупных океанических течениях раздробляются на микрофрагменты, которые потом распространяются по всему океану. Результаты исследования представлены в журнале PLoS One, сообщает Lenta.ru.

Точный подсчет веса и концентрации пластмассы в морях практически невозможен из-за дефицита исходных данных. Поэтому ученые обобщили информацию, собранную в ходе 24 экспедиций, прошедших за шесть лет во всех основных течениях субтропиков. Микроскопические фрагменты исследователи собирали с помощью сетей, а крупные куски фотографировали.

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Согласно разработанной учеными статистической модели распределения веществ, в мировом океане находится как минимум 5,25 триллиона частиц пластмассы, которые весят порядка 269 тысяч тонн. В прибрежных водах преобладают крупные куски, а в открытом океане — микрофрагменты. Ученые предположили, что океанические течения работают как дробилки, перемалывая скапливающуюся в них пластмассу — после чего мелкие куски распространяются по всей поверхности, добираясь даже до самых далеких циркумполярных районов.