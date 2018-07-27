Во Львове устроили свалку в парке (фото)

Национальная полиция Львовщины расследует это.

Правоохранители начали расследовать факт загрязнения во Львове 240 кв м территории парка "Снопковский".

26 июля прокуратура Львовской области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 239 УК украины (загрязнение и порча земель) на основании материалов Государственной экологической инспекции во Львовской области, пишет Украинская правда.

Вблизи улиц Зеленая – Липовая Аллея в парке-памятнике садово-паркового искусства "Снопковский" организовали несанкционированную свалку бытового и строительного мусора, чем нанесли ущерб окружающей среде на сумму 110,7 млн грн.

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Несанкционированная свалка бытового и строительного мусора со стороны стадиона "Украина" инспекция выявила 6 июля, но нарушителей на месте не застала.

Убытки оценены в 110 792 664 грн.

Национальная полиция Львовщины расследует это.

В случае доказательства вины, злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.