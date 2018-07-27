В Одессе тариф на вывоз бытовых отходов повысили более чем на 40%

В Одессе тариф на вывоз твердых бытовых отходов повысили более чем на 40%, на 5,61 грн - до 17,01 грн с человека в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня на заседании принял исполнительный комитет Одесского городского совета.

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По словам заместителя директора департамента экономического развития Одесского горсовета Ирины Швыдкой, данный тариф введен для жителей многоквартирных домов.

Аналогичное повышение касается жителей частного сектора: тариф повысили на 9,22 грн – до 28,13 грн с человека в месяц.

Швыдкая утверждает, что с просьбой пересмотреть в сторону увеличения тарифы обратились все пять компаний, которые занимаются в городе вывозом мусора.