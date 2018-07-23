Киевский мусоросжигательный завод «Энергия» с 1 августа возвращают в управление города

В коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» отмечают, что приостановка приема мусора технологически необходима.

С 1 августа мусоросжигательный завод «Энергия» переходит под контроль коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». Чтобы осуществить полноценную передачу оборудования, на заводе необходимо полностью утилизировать остатки отходов в бункерах. С этой целью завод временно прекратит принимать новый мусор.

Сообщается, что это плановое технологическок требование, которое не повлечет негативных последствий для функционирования города.

Планируется, что завод прекратит прием отходов после 25 июля и до полного сжигания остатков отходов. Объемы мусора, подлежащие утилизации на заводе «Энергия», будут временно перенаправлены на сортировочные станции и полигоны.

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В коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» отмечают, что приостановка приема мусора технологически необходима, она продлится всего несколько дней для передачи объекта.

Напомним, весной текущего года завершилась сделка с компанией «Киевэнерго». Город, учитывая ряд факторов, принял решение вернуть контроль над объектами теплоэнергетического комплекса – около 2,6 тысячи километров тепловых сетей, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также единственный работающий в Украине мусоросжигательный завод «Энергия». Этот шаг осуществлен, в первую очередь, с целью дальнейшей модернизации оборудования и тепловых сетей, а также улучшения сервиса для киевлян.