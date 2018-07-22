Киевский мусоросжигательный завод «Энергия» приостановил прием мусора

С 1 августа завод переходит в управление городских властей как объект коммунальной собственности.

Мусоросжигательный завод «Энергия» 22 июля приостановил прием мусора в связи с окончанием действия соглашения киевских властей с компанией «Киевэнерго» по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса столицы в части управления имуществом этого предприятия, а также ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Об этом сообщила пресс-служба «Киевэнерго».

Согласно сообщению, запасов твердых бытовых отходов (около 10 т) на предприятии достаточно для обеспечения плановой работы до 31 июля. А с 1 августа завод переходит в управление городских властей как объект коммунальной собственности.

Как сообщал УНИАН, соглашение между столичными властями и компанией «Киевэнерго» на управление коммунальными активами (городское тепловое хозяйство, ТЕЦ 5 и ТЭЦ 6, мусоросжигательный завод «Энергия») было подписано в 2001 году.

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В течение 17 лет «Киевэнерго» обеспечивало около 70% киевлян централизованным отоплением и горячим водоснабжением, и весь Киев – электричеством. Кроме того, компания отвечала за бесперебойную работу двух теплоэлектроцентралей, расположенных в Киеве. По условиям соглашения в управление «Киевэнерго» перешел и мусоросжигательный завод «Энергия».

Начиная с 2011 года, на заводе «Энергия» была реализована масштабная инвестиционная программа. В 2014 году там была построена перемычка, соединившая завод с городскими теплосетями. Тепла, полученного во время сжигания мусора, достаточно, чтобы обеспечить отоплением и горячей водой около 300 многоэтажек. В рамках программы модернизации были реконструирована система очистки выбросов, что позволило существенно улучшить экологические показатели предприятия.

Сейчас мусоросжигательный завод «Энергия» – полноценная городская мини-теплоцентраль, а Киев – единственный город в Украине, где из бытового мусора производится и подается в сети теплоэнергия. На сегодня завод перерабатывает около 25% объема твердых бытовых отходов жизнедеятельности столицы.