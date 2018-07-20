В Вышгороде полгода тестировали европейскую модель обращения с отходами

За первые полгода работы в 2018 году пилотный проект в Вышгороде собрал более 160 тонн отходов, которые были переработаны на предприятиях Киевщины.

Национальной стратегией управления отходами до 2030 года предусматривается внедрение в Украине принципа расширенной ответственности производителя (РВВ). Производители упаковки и товаров в упаковке совместно (за счет взносов) финансируют создание инфраструктуры для сбора отходов упаковки, которая гарантированно попадает на переработку в качестве вторичного сырья.

Такая модель успешно применяется в мире, но в Украине пока нет соответствующего законодательства (одной Нацстратегии мало, нужно прописать нормы в законе). Тем не менее, группа украинских производителей решила запустить пилотный проект по внедрению РВВ. Это такие компании, как «Кока-Кола Бевериджиз Украина», PepsiCo Украина, Tetra Pak, «Элопак-Фастов» и «Кен-Пак (Украина)», которые входят в Украинскую Упаковочно-Экологическую Коалицию (УкрПЕК).

Для воплощения проекта организаторы выбрали город Вышгород в Киевской области. Здесь они получили всестороннюю поддержку местной власти. При этом на проект не тратились ни средства местного, ни из государственного бюджетов. Проект стартовал 22 ноября 2017 года. Сначала в городе было размещено около 90 специальных контейнеров закрытого типа «колокол»: для стеклянной тары, пластиковых упаковок, макулатуры и картонной упаковки, закупку которых было профинансировано упомянутыми компаниями. Сегодня количество контейнеров для раздельного сбора увеличилась до 177 единиц.

Компании-производители заключили договор с МЧП «Рада», которая имеет сортировочные мощности в городе Буча и парк спецтехники, которая и забирает вторсырье, что потом идет на переработку. Например, отходы стекла попадают на Гостомельский стеклозавод «Ветропак». В целом же, в Украине работает 15 заводов по переработке стекла, 15 – по переработке бумаги, 16 – по переработке металла, 19 – по переработке ПЭТ, 36 – по переработке вторичных полимеров. Их загруженность является неполной.

Как сообщил учредитель МЧП «Рада» Петр Семко, ежегодно Украина импортирует вторичное сырье на сумму около 90 млн грн, вместо того, чтобы развивать собственные мощности сортировочных и перерабатывающих предприятий. «У нас в Украине есть все мощности, чтобы перерабатывать твердые бытовые отходы. Нет только налаженной системы раздельного сбора. Если ее эффективно внедрить, я уверен, мы сможем полностью загрузить перерабатывающие предприятия в Украине», - отметил Семко.

Такого же мнения придерживается и советник Председателя правления Ао «Ветропак Гостомельский стеклозавод " Андрей Гирнык: «Сейчас в Украине сбор стекла составляет примерно 40-45%, в Австрии - это 88%, в Швейцарии - 120% от производства. У них даже не хватает мощностей переработать столько стекла, сколько они собирают! У нас все наоборот, мало собираем - все вывозится в леса», - сообщил Горняк.

Организаторы проекта, который рассчитан на 5 лет, поставили себе за цель собирать и отправлять на переработку 50% всей упаковки, от которой избавляется население Вышгорода. По подсчетам организаторов проекта, ежегодно в Киеве образуется больше чем 12 тыс. тонн отходов упаковки. На сегодняшний день, за 8 месяцев функционирования проекта собрано 164,2 тонны отходов упаковки. В среднем ежемесячно техника МЧП «Рада» вывозит из Вышгорода на переработку около 24 тонн отсортированных отходов.

Тем не менее, уже на сегодняшний день можно отметить положительные результаты пилотного проекта. Он охватил 25 тыс. жителей Вышгорода, что составляет около 85% населения. Люди оказались готовыми к сортировке отходов, если для этого создаются соответствующие условия и проводится разъяснительная работа.

Сортировка поможет уменьшить нагрузку на бюджет города, в частности на закупку контейнеров, на вывоз мусора и на стоимость коммунальной платы для населения. Поскольку ОРВВ полностью финансируют установку дополнительных контейнеров для отходов упаковки, их вывоз и несут ответственность за переработку.

На примере пилотного проекта видно, что система РВВ может быть успешно воплощена в Украине, как и система раздельного сбора отходов, а население готово сортировать отходы. Необходима лишь соответствующая нормативная база, как то предусмотрено Нацстратегией, а именно соответствующий проект закона «Об упаковке и отходах упаковки», который введет РВВ. В частности, успешная европейская практика РВВ учтена в проекте закона № 4028 «Об упаковке и отходах упаковки», который уже внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Нацстратегия предусматривает увеличение объемов переработки отходов. В прошлом году на свалки попало свыше 93% бытовых отходов (ежегодно на полигоны попадает около 12 млн тонн отходов). Уже к 2025 году показатели переработки отходов упаковки должны достичь 60%, а к 2030-му – 65%. Для внедрения системы РВВ нужно изменить законодательство.