Горы пластиковых бутылок и автомобильные колеса: волонтеры собственноручно убирали заповедный остров Днепра (видео)

Тонны мусора отравляют Днепр, его оставляют отдыхающие прямо в заповеднике. Волонтеры ездят на такие акции несколько раз в год.

Волонтеры собственноручно очищали заповедные острова Днепра.

Об этом говорится в сюжете программы "Джедаи". Тонны мусора отравляют Днепр. Его оставляют отдыхающие прямо в заповеднике. Волонтеры ездят на такие акции несколько раз в год.

На большом Южном острове посреди Днепра собственными руками волонтеры разгребали горы пластиковых бутылок, тарелок и кучи стеклянного мусора.

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Несколько лет назад с одного такого острова вывозили 8 тонн мусора, коммунальщики на острове не убирают.

Ранее сообщалось, что под Киев незаконно привезли 40 тонн львовского мусора.