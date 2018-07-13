Горы пластиковых бутылок и автомобильные колеса: волонтеры собственноручно убирали заповедный остров Днепра (видео)
20:31, 13 июля 2018Мусор
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Тонны мусора отравляют Днепр, его оставляют отдыхающие прямо в заповеднике. Волонтеры ездят на такие акции несколько раз в год.
Волонтери власноруч очищали Дніпро від сміття
Волонтеры собственноручно очищали заповедные острова Днепра.
Об этом говорится в сюжете программы "Джедаи". Тонны мусора отравляют Днепр. Его оставляют отдыхающие прямо в заповеднике. Волонтеры ездят на такие акции несколько раз в год.
На большом Южном острове посреди Днепра собственными руками волонтеры разгребали горы пластиковых бутылок, тарелок и кучи стеклянного мусора.
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Несколько лет назад с одного такого острова вывозили 8 тонн мусора, коммунальщики на острове не убирают.
Ранее сообщалось, что под Киев незаконно привезли 40 тонн львовского мусора.
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