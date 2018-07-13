Во Львове обязали владельцев собак убирать за своими любимцами

На сессии городского совета было поддержано электронную петицию "Обязать владельцев собак убирать экскременты за своими питомцами".

Во Львове владельцев собак обязали убирать за своими питомцами в парках и на улицах города. Соответствующую электронную петицию "Обязать владельцев собак убирать экскременты за своими питомцами" поддержали на последней сессии городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Напомним, 16 апреля 2018 года на портале e-dem.in.ua — Единая система местных петиций была зарегистрирована электронная петиция под названием "Обязать владельцев собак убирать экскременты за своими питомцами“. Данная петиция набрала необходимые 500 голосов в поддержку.

Как отмечалось в петиции, в городе много владельцев животных, которые выгуливают своих питомцев в местах общего пользования (в парках, скверах и просто на улицах). Но, к сожалению, для этого не отведено специальных мест и средств, для выгула и ухода за животными. В местах отдыха часто находятся женщины с малыми детьми, которые любят играть в песке или траве. Так, владельцы животных, не убирают экскременты своих домашних любимцев, это грозит возникновению паразитарных заболеваний и портит впечатление об отдыхе.

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Поэтому было предложено:

Обустроить парки, скверы и т. д. специальными аппаратами с пакетами для уборки фекалий домашних любимцев.

Обязать владельцев животных, которые осуществляют выгул своих домашних любимцев, использовать пакеты для уборки фекалий.

Создать представление Закона, которое бы обязывало владельцев животных покупать пакеты для уборки фекалий за домашними любимцами.

Создать штрафные санкции в отношении владельцев животных, которые не выполняют это решение, в определенном размере.

Обязать коммунальные хозяйства, которые отвечают за чистоту в парках, скверах и т. д., — контролировать выполнение этого решения.

Обустроить парки, скверы видеокамерами для осуществления контроля за выполнением этого решения.