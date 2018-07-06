Французская компания завершила разработку ТЭО рекультивации Грибовичской свалки и строительства мусороперерабатывающего завода во Львове

Реализация данных проектов позволит уменьшить выбросы парниковых газов на 141,5 тыс. тонн углекислого газа ежегодно.

Компания Egis (Франция) завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами для города Львова, а также строительства нового мусороперерабатывающего завода и рекультивации Грибовичской свалки.

Об этом сообщили представители компании во время презентации ТЭО.

Согласно информации от Egis, компания подготовила тендерную документацию всех необходимых работ по реализации данных проектов, их экологическую, социальную, финансовую и экономическую оценку, что станет основой для переговоров между Европейским инвестиционным банком и Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.

По данным Egis, первые необходимые тендеры были объявлены в июне.

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Согласно ТЭО, реализация данных проектов позволит уменьшить выбросы парниковых газов на 141,5 тыс. тонн углекислого газа ежегодно.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития, Восточноевропейский фонд энергоэффективности и окружающей среды (E5P), а также Фонд чистых технологий предоставили финансирование в размере 35 млн евро для рекультивации Грибовичской свалки и строительства во Львове мусороперерабатывающего завода.

Согласно презентационным материалам, пакет финансирования включает 13-летний кредит от ЕБРР в размере 20 млн евро, инвестиционный грант в 10 млн евро от E5P, а также льготный кредит на 5 млн евро от Фонда чистых технологий.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что строительство завода планируется начать уже в этом году, а срок строительства – два года.