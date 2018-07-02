На большей части Австралии запретили одноразовые пластиковые пакеты

В ООН выступают за полный запрет одноразового пластика до 2022 года - там говорят, что более 60 стран уже приняли соответствующие меры.

Начиная с 1 июля еще в двух штатах Австралии и двух крупных сетях супермаркетов - Coles и IGA - запретили использовать одноразовые пластиковые пакеты.

Новая запрет введен в Квинсленде и Западной Австралии - таким образом, уже почти все территории страны-континента отказались от "одноразового пластика", за исключением Нового Южного Вельса, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Правила не позволяют розничным торговцам предлагать покупателям одноразовые пластиковые пакеты. Штрафы для нарушителей могут достигать 4,6 тысячи долларов США.

Читайте такжеДайвер показал на видео "пластиковое море", плавающее у берегов Бали вместо морских обитателей

По данным экологических организаций, сейчас австралийцы выбрасывают более семи тысяч таких пакетиков в минуту. Правительственная статистика оценивает, что только в самом Квинсленде за год используется около миллиарда пластиковых пакетов.

Супермаркеты уже принимают меры для преодоления "режиме ярости" (bag rage), поскольку отдельные раздраженные отсутствием пакетов покупатели нападают на продавцов, пишут местные СМИ.

По данным программы охраны окружающей среды ООН, в Мировом океане ежегодно появляется более 8 миллионов тонн новых пластиковых отходов. В ООН выступают за полный запрет одноразового пластика до 2022 года - там говорят, что более 60 стран уже приняли соответствующие меры.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет утвердил проект, которым ограничит использование полиэтиленовых пакетов в магазинах. В проекте отмечается, что в качестве альтернативы предлагается использовать бумажные пакеты.