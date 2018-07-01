В парке Днепра из мусора создавали скульптуры (фото)

Элементарное неуважение к себе и окружающим, нелюбовь к живой природе, подчеркнули своим необычным мероприятием художницы.

Днепровские экологи и пять художниц провели в парке Сагайдак (бывший Воронцова) в Днепре арт-субботник: действо, в процессе которого из обычного мусора создаются инсталляции, которые призваны привлечь внимание общественности к проблеме, в данном случае — к состоянию природы.

Об этом сообщают местные СМИ.

Поразительно, сколько мусора после себя оставляют люди в тех самых местах, где отдыхают. Это элементарное неуважение к себе и окружающим, нелюбовь к живой природе, подчеркнули своим необычным мероприятием художницы.

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Но из мусора, отходов и всевозможной ерунды, оказывается, можно создать, пусть временное, но художественное произведение — такие субботники с инсталляциями очень распространенных в других странах, а теперь уже и в Украине. В столице они проходят регулярно, теперь будут проводить и в Днепре.

Субботник состоялся, в парке, в районе пляжной зоны, стало значительно чище, инсталляции созданы. После акции мусор вывезли на переработку.