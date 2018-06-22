Мусор вне закона: почему в Украине отходы не превратились в доходы

Переработка и раздельная сортировка мусора – одно из требований Евросоюза. Еще в ноябре прошлого года Кабмин одобрил Национальную стратегию обращения с отходами до 2030 года, которая и разрабатывалась для того, чтобы наладить этот процесс.

В частности, стратегия предусматривает снижение уровня захоронения бытовых отходов с 95% до 30% и минимизацию общего объема отходов, подлежащих захоронению, с 50% до 35%. Для этого и предлагалось внедрить раздельный сбор мусора, определить оптимальные районы для размещения региональных мусороперегрузочных станций, сортировочных линий, мусороперерабатывающих заводов и полигонов. А строительство такой сети должно было финансироваться за счет местных громад.

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В январе в Украине вступил в силу закон о сортировке мусора, обязывающий граждан сортировать бытовые отходы. В частности, крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы должны собираться отдельно от других видов мусора.

Кроме того, этим законом украинцев обязали сортировать бытовые отходы на пластик, стекло, бумагу и органические отходы. А опасные отходы - отделять на этапе сбора и сортировки и отдавать на переработку лицензированным предприятиям. За неотсортированный мусор предусмотрены и штрафы. Для физлиц - 340-1360 грн, для юридических лиц — 850-1700 грн.

Собственно, закон о сортировке мусора как раз должен был стать первым шагом к внедрению Стратегии. Но чуда не случилось. И хотя на государственном уровне украинцам обещают всячески решать «мусорную проблему», на деле ничего подобного не происходит. В чем причина – разбирался УНИАН.

Проблемы «мусорной реформы»

Директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко считает, что главная проблема пробуксовки мусорной реформы в том, что ее всячески тормозят люди из сегмента «мусорного бизнеса», у которого есть рычаги давления на власть. «На самом деле у нас уже работает сортировка мусора, но она находится в тени. Зарабатывают на этом те же фирмы, которые занимаются вывозом мусора, или близкие к ним», - говорит Сергиенко.

Кроме того, со стороны государства напрочь отсутствует поддержка в сортировке мусора для социально-ответственного бизнеса. Например, на сегодня только одна крупная сеть супермаркетов по инициативе общественной инициативы «Україна без сміття» запустила пункт приема вторсырья в столице с определенной программой лояльности – киевляне приносят в пункт сбора чистое и уплотненное вторсырье, а взамен им начисляют дополнительные баллы на карту, по которой потом можно рассчитаться за свои покупки.

Как объяснил руководитель бизнес-направления Household корпорации «Биосфера» Игорь Петров, сортировать и собирать отсортированные отходы - значительно дороже, чем просто отвезти мусор на хранилище, потому бизнес не особо хочет этим заниматься. «Сегодня стоимость захоронения тонны мусора - всего 120 грн. Поэтому в экономической плоскости компаниям, например, занимающимся переработкой полиэтилена, сразу проигрывают свалки. Переработка мусора - технологически и логистически сложный бизнес. Особенно в Украине, где пока еще только формируется культура раздельного сбора отходов. Он кардинально отличается от всех других видов производства, где четко прописаны критерии и стандарты по технологиям и качеству сырья, а результат всегда ожидаем. С рециклинговым бизнесом мы не можем на 100% спрогнозировать, какое сырье придет на переработку. Наше общество сейчас только идет к пониманию того, что большинство отходов – это, на самом деле, ресурсы, на которых можно неплохо зарабатывать. Чтобы мы научились делать это качественно, необходимы образовательные инициативы, как и зачем сортировать мусор, а также удобная инфраструктура. У бизнеса сегодня нет ресурсов, чтобы самостоятельно решить этот вопрос. Безусловно, здесь нужна помощь государства. Причем, не только законодательными инициативами, но и созданием реального механизма, как эти законы должны работать», - поясняет Петров.

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Кроме того, в Украине, в отличие от европейских стран, на сегодня не существует системы покрытия расходов на раздельный сбор, например, отходов тары и упаковки через так называемую «расширенную ответственность производителей», когда производитель несет ответственность за переработку и утилизацию своей продукции после ее потребления. А возможность получения этих средств органами местного самоуправления существенно бы усилила их способность организации раздельного сбора таких отходов.

Чтобы решить проблему с отходами и позволить бизнесу по переработке мусора развиваться, во многих странах вводятся налоговые льготы, что позволяет таким компаниям быть конкурентными в борьбе за сырье. Также западный опыт демонстрирует, что развитию перерабатывающего бизнеса способствуют нормы, требующие от компаний использовать вторичное сырье в производстве товаров. Но у нас до такого подхода пока не доросли.

Ну, и самое важное, в том, что и сами украинцы, в большинстве своем, не заинтересованы в раздельном сборе отходов. «Можно говорить и об экологическом сознании, и о том, что кто-то самостоятельно сдает вторсырье в приемные пункты, имея от этого определенный доход. Однако большинство так не делает. Поэтому самая стандартная реакция обычного человека такая: я вам плачу тариф, а вы себе делайте с отходами, что хотите», - говорит эксперт по вопросам публичных услуг и мониторинга швейцарско-украинского проекта «Поддержка децентрализации в Украине» DESPRO Вячеслав Сороковский.

Метод «кнута и пряника»

Решить проблему с сортировкой и последующим использованием мусора, считают эксперты, можно только экономическими методами «кнута и пряника». Кандидат экономических наук, преподаватель Запорожского национального университета Константин Денисов уточняет, что эти методы должны реализовываться в рамках комплексной государственной программы полной утилизации твердых бытовых и биологических отходов. «Граждан следует стимулировать к официальной сдаче пластика и стекла, в частности модернизировав советскую систему приема тары розничными магазинами. Перспективным является установление специальных антивандальных баков для сбора отсортированного мусора, чтобы не повторять опыт уничтожения «черными» сортировщиками баков, которые устанавливались для сбора бутылок. В то же время следует ввести систему штрафов для компаний по вывозу отходов за неустановку ими специальных контейнеров, а для розничных сетей - за отказ принимать тару. Возможно обязать коммунальные службы убирать принятую сетями тару для дальнейшей утилизации. Это позволит сэкономить время на ее сбор по дворам жилых домов, а также сделает сбор этой тары сетями безубыточным, ведь коммунальщики будут потенциально обязаны возвращать сетям деньги за сданную им населением тару», - говорит Денисов.

По мнению Сергиенко, исправить ситуацию можно и написанием новых законов, и желанием местных властей в каждом городе. По словам эксперта, те, что ранее презентовались, практически все сводятся к тому, что всю ответственность пытаются переложить на население за счет повышения тарифов, а не на производителей тары и упаковки.

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Собственно, недавно рабочей группой при Минприроды был представлен рамочный закон по управлению отходами. В частности, речь идет о законе по сбору, утилизации и обращении с опасными отходами, который разработан в соответствии с международной практикой и учитывают обязательства Украины перед ЕС. Как рассказал УНИАН директор Команды поддержки реформ при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины Анатолий Куцевол, этот закон будет также ориентирован и на местную власть. «Отныне их ответственность будет отделена от ответственности производителей, вводится специальный механизм расширенной ответственности производителя, который может иметь форму индивидуального участия, или коллективного (объединения производителей, которое занимается вопросами утилизации созданных отходов). Более того, муниципалитеты смогут сделать сбор и сортировку мусора самоокупаемым, а в идеале - и прибыльным», - говорит он.

По его словам, новые законодательные разработки в сфере управления отходами уже получили политическую поддержку со стороны представителей правительства и депутатского корпуса. «Осенью мы надеемся, что эти законопроекты будут официально зарегистрированы в Верховной Раде. С этими законами не должна повториться ситуация, как с существующим законом. Они действительно закладывают действенные механизмы того, как должна быть распределена ответственность за отходы, их надлежащую сортировку и переработку», - сказал Куцевол.

Нет денег – нет переработки

Но только законами ситуации не исправить. В Украине все же нужно строить, если не мусороперерабатывающие заводы, которые в их современном виде стоят очень дорого – стоимость завода наименьшей нагрузки исчисляется десятками миллионов евро, то сортировочные станции. Кстати, пока официально о постройке именно завода заявили только во Львове - мэр Львова Андрей Садовый недавно подписал кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на 35 млн евро.

Впрочем, альтернатива заводам - отдельные сортировочные линии – также обойдутся в несколько миллионов гривен. К тому же, по словам Сороковского, сортировочная линия, как и вся система управления отходами, является чувствительной к масштабам, а потому она, если не прививать людям культуры сбора мусора, может не оправдать своих затрат. «Если объем отходов незначительный, то операционные и инвестиционные расходы никоим образом не перекроют их, и со временем недогруженные сортировочные линии могут стать немалым бременем для местных общин. Если линия будет обслуживать относительно большую территорию (скажем, в соответствии с Национальной стратегии управления отходами, оптимальная зона охвата услугой - от 150 до 400 тыс населения), тогда можно было бы говорить об экономике», - говорит эксперт.

При этом, по его словам, в Украине мощности для переработки пластика, стекла и бумаги, на самом деле, есть. Ситуация совсем плоха со специфическими видами отходов - батарейками, люминесцентными лампами или комбинированными упаковками.

Отдельно стоит отметить, что Стратегия обращения с твердыми бытовыми отходами предусматривает рост тарифа на услуги по обращению с мусором в течение 13 лет в 4-6 раз по сравнению с действующими ставками. Да и строительство сортировочных линий или заводов потянет за собой повышение тарифов на вывоз, сортировку, захоронение или переработку. Иным способом «отбить» стоимость постройки просто невозможно и это - одна из ключевых причин, по которой в период избирательных кампаний никто не будет заморачиваться темой мусора. Ведь электорату, с удовольствием потребляющему популистические лозунги, не стоит говорить о необходимости сортировки мусора, попутно залезая населению в карман для качественной организации этой сортировки. Вот и получается, что Украина продолжает продуцировать «правильные» законы на бумаге, нисколько их не выполняя в реальности.

Анастасия Заремба