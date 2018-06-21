Под Киев незаконно привезли 40 тонн львовского мусора - журналист (фото)

Как сообщил Роман Бочкала, активисты вызвали на место полицию, чтобы прекратить беспредел.

К полигону села Пролески Бориспольского района Киевской области грузовиками привезли 40 тонн бытовых отходов из Львова, сообщил журналист Роман Бочкала.

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По его словам, фуры с мусором прибыли на место тихо, "чтобы никто не видел».

«Активисты «Стоп коррупции» вызвали полицию. Беспредел прекратили. Странная история. Фуры едут сюда не впервые. Поэтому там и ведется общественный мониторинг. На прошлой неделе было остановлено 18 грузовиков за день! В иные сутки - еще 20. Под сопровождением полиции их доставили обратно во Львов. Открыли уголовное производство. Но почему-то мусор вновь везут именно сюда», - отметил Бочкала в Facebook.

По его словам, свалка в Пролесках исчерпала свой ресурс и официально закрыта. Договора с сельрадой на захоронение или хранение этого мусора нет.

«У львовян есть только договор с какой-то ТОВкой «рога и копыта» на переработку этого хлама на данной свалке. Вот только эта фирма к свалки в Пролесках никакого отношения не имеет», - отметил журналист.

По его словам, в настоящее время сопротивление завозу мусора оказывают лишь местные жители и активисты.

В мае сообщалось, что на Ровенщине, между селами Каменка и Антоновка, нашли кучи львовского мусора. О происхождении груза, говорят местные жители, свидетельствуют товарные чеки, найденные среди хлама. Люди возмущены, что отходы на санкционированную свалку теперь должны перевозить за счет сельсовета.