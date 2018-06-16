В Житомирской области в очередной раз обнаружен мусор из Львова

Местные власти подготовили письмо в полицию об открытии уголовного производства по факту обнаружения несанкционированной мусорной свалки.

В Коростенском районе Житомирской области в очередной раз обнаружен мусор из Львова.

Как сообщили УНИАН в Коростенской райгосадминистрации, вчера местные жители нашли 10 тонн отходов различного происхождения.

По содержащимся в мусоре документам - чекам и квитанциям - установлено, что он с территории Львовской области.

Местные власти подготовили письмо в полицию Коростенского района об открытии уголовного производства по факту обнаружения несанкционированной мусорной свалки.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа коростенской полиции. По данному факту правоохранителями проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года.

Мэр Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, но большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

1 июня 2018 года Садовый и директор Европейского банка реконструкции и развития по вопросам окружающей среды Алистер Кларк подписали гранатовое соглашение о выделении 35 млн евро на рекультивацию Грибовичской мусорной свалки и строительство во Львове мусороперерабатывающего завода. Средства предоставят ЕБРР, Восточноевропейский фонд энергоэффективности и окружающей среды (E5P), а также Фонд чистых технологий.