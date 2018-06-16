В Черниговской области поймали водителя грузовика, который выбросил 12 тонн львовского мусора

Водитель грузовика объяснил правоохранителям, что во Львове загрузил авто мусором и перевез в село Степь Черниговской области, где и выбросил.

В Черниговской области полиция вчера задержала водителя грузовика, который выбросил в селе 12 тонн мусора из Львова.

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Об этом сообщили в Секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

Согласно сообщению, в полицию поступила информация от местных жителей, что в селе Степь Борзнянского района грузовик высыпал значительный объем мусора. Группа реагирования патрульной полиции остановила на выезде из села уже пустой грузовик.

Водитель грузовика объяснил правоохранителям, что во Львове загрузил авто мусором и перевез в село Степь, где и выбросил. Общий вес мусора, загрязняющего крестьянские земли, составляет около 12 тонн.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса ("загрязнение или порча земель"). Такое правонарушение карается штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года.

Мэр Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, но большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

1 июня 2018 года Садовый и директор ЕБРР по вопросам окружающей среды Алистер Кларк подписали гранатовое соглашение о выделении 35 млн евро на рекультивацию Грибовичской свалки и строительство во Львове мусороперерабатывающего завода. Средства предоставят Европейский банк реконструкции и развития, Восточноевропейский фонд энергоэффективности и окружающей среды (E5P), а также Фонд чистых технологий.