В мире приобретает популярность экологический спорт - плоггинг

Идея проста: видишь, на пробежке или прогуливаясь, мусор, подбираешь его и утилизируешь.

Новый экологический и спортивный тренд под названием "плоггинг" происходит из Швеции. Он полезен и для окружающей среды, и для тела.

Корреспондент DW испытала его на себе, семье и друзьях.

"Я собираюсь заняться плоггингом (на английском - plogging), что означает бежать и собирать при этом мусор. Но самой скучно. Я спросила нескольких подруг, хотели бы они спонтанно испытать со мной новый спортивный тренд. "Собирать мусор других людей?" - переспрашивает подруга Петра без энтузиазма. Я объясняю, что плоггинг - тренд из Швеции, комбинация слов Jogging (бег) и шведского plocke (собирать). И цель этого спорта: совместить приятное с полезным - убрать город во время пробежки. Идея проста: видишь, на пробежке или прогуливаясь, мусор, подбираешь его и утилизируешь.

Петра все еще не в восторге, но согласна попробовать, ведь и сама все время жалуется на мусор в нашем замечательном парке. Так же удается убедить еще одну подругу, Регину, и моего мужа. С 9-летней дочкой все сложнее: в конце концов, она даже свои вещи по комнате не собирает, а теперь еще и в парке чужой мусор поднимать? Мой аргумент о том, что бегать группой весело, не срабатывает. Моя другая 12-летняя дочь, услышав об идее бежать и помогать окружающей среде, сразу в первых рядах. А уже это подействовало и на мою младшую дочь. Она надевает кроссовки, берет перчатки и пакет. Можно начинать.

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Мы встречаемся в одном из парков Кельна. По дороге я объясняю, что плоггинг два года назад придумал шведский эко-активист Эрик Альштрьом (Erik Ahlström). Благодаря социальным сетям тренд распространился по всему миру. И даже в Кельне насчитывается уже более 350 любителей плоггинга: защитники окружающей среды, студенты, мамочки с детьми и пенсионеры.

Вшестером мы начинаем пробежку в парке. На первый взгляд газоны убраны, впрочем, в кустах много мусора. Поэтому останавливаемся, приседаем с ровной спиной на колени, подбираем мусор и кладем в пакет. 12-летняя дочь радуется первой находке - двум бутылкам, за которые можно получить деньги. Улыбаясь, говорит, что еще и разбогатеет на таком спорте. Уже за короткое время пакеты наполовину наполненные пробками, салфетками, пакетами с собачьими экскрементами и пластиковой упаковкой.

И пока мы так бежим и наклоняемся небольшой спонтанно организованной группой, я замечаю, что начинаю более критично мыслить. Я действительно размышляю о том, где и что я куплю в следующий раз, чтобы меньше упаковки приносить в дом. Кроме того, я радуюсь воспитательному эффекту, который эта акция окажет на моих детей. После часовой пробежки по парку и уборки мусора, обе уже никогда не бросать на землю мусор. Надеюсь.

Мой муж, специалист в области спорта, дает нам советы: "Когда мы наклоняемся, в действие приводятся многочисленные мышцы, которые не работают во время обычной пробежки".

Нагрузки через постоянные наклоны и поднятие значительно больше, чем во время бега или прогулки. Итак, это полезно не только для окружающей среды, но и для любителей плоггінгу.

Взгляды прохожих неоднозначные, что-то между интересом и сочувствием. В конце концов, это непривычное зрелище, когда группа бегунов с мусорными пакетами лазит по кустам. Одна парочка, которая украсила себе вечер игрой в бадминтон, спросила, может присоединиться к нам в следующий раз. Они в восторге от идеи.

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Примерно через час мы истощены. Пакеты полные, парк немного чище, однако еще далеко не убран. Регина радуется, что в парке появилось несколько чистых участков, Петре кажется, что это же совсем не трудно в следующий раз взять на пробежку или прогулку маленький мусорный пакет и время от времени поделать наклоны вокруг кустов. Моя 12-летняя дочь переживает: "Мир через 100 лет должен сохраниться, а со всем тем пластиком, который используется ежедневно, для нас, детей, все выглядит совсем нехорошо".

Плоггинг - не решение проблемы

В конце концов, плоггинг - это лишь капля в море, которая не решает проблем окружающей среды. Это мнение разделяет и Александер Гайд (Alexander Heyd) из Союза защиты природы Германии (NABU), ведь плоггинг - это тренд, который пройдет. Было бы значительно эффективнее, по его мнению, обращать внимание на то, чтобы производить меньше пластика. И меньше использовать, считает Бритта Кениг (Britta Кениг), представительница пресс-службы Всемирного фонда дикой природы WWF. Она поддерживает плоггінг и благодарна всем, кто во время пробежки или прогулки при любых условиях подбирает мусор.