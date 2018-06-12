В Германии научились делать пластик из салата (видео)

14:04, 12 июня 2018
Мусор
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Пластик делают из салата / скриншот

После трех недель в полной темноте в прохладном помещении  цикорний салат готов для продажи.

Об этом сообщает DW.

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Люди потребляют только его бледно-зеленые листья. Зато толстые корни - отправляется в помойку. Но это именно то, что нужно Доминику Вюсту. Немецкий ученый несет несколько растений в свою лабораторию.

Для Вюста и его коллег корни цикория - важный компонент для производства био-пластика, который намного крепче обычного.

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Теги: #Германия#салат#пластик