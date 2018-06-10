Во Львове объявили конкурс на строительство мусороперерабатывающего завода - ЕБРР

17:39, 10 июня 2018
Мусор
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Во Львове объявили конкурс на строительство мусороперерабатывающего завода / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского банка реконструкции и развития, который финансирует проект.

Так, потенциальные участники должны иметь средний годовой оборот не менее 38 млн евро за последние три года и как минимум два успешно реализованных проекта, соответствующие предмету тендера.

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Кроме того, должен иметь место факт успешной эксплуатации аналогичного комплекса, построенного заявителем в течение минимум двух лет.

Согласно информации, заявки принимаются до 9 июля, победителя определят в октябре 2018 года.

Также сообщается, что завод проектной мощностью по переработке 240 тысяч тонн отходов в год должны построить за 24 месяца.

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Теги: #ЕБРР#мусор во Львове#мусороперерабатывающий завод