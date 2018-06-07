National Geographic создала футболки из мусора, найденного в парках (фото)

В нее вошла лимитированная серия футболок, созданная из переработанного пластика, найденного в водоемах национальных парков.

Вместе с The North Face компания выпустила коллекцию, которая может вызвать интерес путешественников и фанатов уличной одежды. Коллекция создана ради сохранения национальных парков.

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В нее вошла лимитированная серия футболок, созданная из переработанного пластика, найденного в водоемах национальных парков.

В парках Йосемити, «Грейт-Смоки-Маунтинс» и «Гранд-Титон» было найдено 160,000 фунтов (72,575 кг) пластиковых бутылок, прежде чем они были переработаны для создания футболок. National Geographic пожертвует один доллар Фонду национальных парков за каждую проданную футболку. Ранее компания запустила многолетнюю инициативу по борьбе с пластиком.