Дрогобыч утопает в мусоре – местные жители блокируют свалку (видео)

Из-за «мусорного вопроса» мэр Дрогобыча Тарас Кучма избил активиста.

Город Дрогобыч на Львовщине страдает от избытка отходов. Местные жители заблокировали полигон, на который десятилетиями свозили мусор. По их словам, срок его эксплуатации давно закончился.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что возле домов жителей Дрогобыча выросла стихийная свалка. Люди ждут уже пятые сутки, и не пускают на место мусоровозы.

По словам горожан, свозить сюда отходы начали по-тихому - сначала засыпали мусором обрыв.

"Когда им уже не было, что засыпать, то они просто начали сверху. Здесь был асфальт - на асфальт засыпать, утрамбовывали, грейдером присыпали", - рассказывает жительница Дрогобыча Екатерина Конькив.

Люди жалуются, что из-за жары такое «соседство» невыносимо. Уверены, отравлен уже не только воздух, но и вода.

"Нечем дышать, крысы бегают, антисанитария страшная. Наши дети болеют, да и мы сами, мы отсюда приходим - сразу таблетка от аллергии, затягивает страшно, в горле першит", - жалуется Оксана Дмитруш.

На въезде в Коммунальное хозяйство стоят четыре заполненных мусоровоза. Водители говорят, что стоят здесь уже вторые сутки, мусор везти некуда. Стотысячный город утопает в отходах. Контейнеры переполнены, кое-где целые сугробы.

Во время очередной попытки узнать у чиновников, когда же хлам уберут, мэр Дрогобыча Тарас Кучма дважды ударил активиста. Потерпевший сейчас в больнице с высоким давлением. По его заявлению в полиции открыли производство.

"Целую ночь у меня было давление 170 на 120. Я не ожидал, что он меня может ударить, ну и он меня ударил. При выходе он стоял, подскочил сзади и ударил меня кулаком", - рассказывает житель Дрогобыча Орест Загрожський.

Мэр признает, что повел себя недостойно. Но оправдывается - сдали нервы. С февраля городу ежедневно приходится решать мусорную проблему. Просят принять мусор соседей, потому что полигон в селе Броница, где раньше складировали свой мусор, уже почти полгода блокируют местные жители. Поэтому и возникла незаконная стихийная свалка в городе.

"Мы думали, что за день-два решится этот вопрос. Нам обещали, что Николаев возьмет больше, должен был Самбор взять, мы договаривались, и еще с несколькими. Но везде отказ", - утверждает Кучма.

Когда под окнами людей уберут завалы мэр сказать не может. Говорит, надеется, что удастся договориться с местными жителями, которые блокируют полигон. Но те на уступки не настроены, поскольку, утверждают, срок эксплуатации свалки истек 10 лет назад.

"Особенно ситуация ухудшилась, когда был завоз львовского мусора в прошлом году. Сейчас свалка вышла даже на приватизированные паи местных жителей", - говорит житель села Броница Владимир Олексюк.

Не будут прекращать свою блокаду и дрогобиччани. Знают, что сегодня из города не вывезли ни одного грузовика мусора. Поэтому его, вероятно, опять будут складировать у них под окнами.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что 99% украинских свалок не отвечают современным экологическим требованиям. По его словам, в Украине до 2017 года вообще отсутствовала система управления отходами.