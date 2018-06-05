99% украинских свалок не соответствуют экологическим требованиям - Семерак

По словам министра, в Украине до 2017 года вообще отсутствовала система управления отходами.

99% украинских свалок не отвечают современным экологическим требованиям.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает пресс-служба ведомства. По словам министра, в Украине до 2017 года вообще отсутствовала система управления отходами.

«Непродуманная политика управления отходами, которую мы унаследовали от советского союза привела к появлению тысяч свалок, 99% из которых не отвечают современным экологическим требованиям. Все это время Украина жила без всякого понимания, что делать с отходами. За исключением редких населенных пунктов, где местная власть пыталась хотя бы попробовать внедрить какие-то технологии или заимствовать опыт других стран», - сказал Министр экологии.

Он отметил, что в целом в Украине управления отходами было ориентировано на захоронения и при этом отсутствовали экономические стимулы для переработки вторичного сырья и механизмы привлечения к ответственности, например, за вред, нанесенный окружающей среде.

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«В прошлом году Правительство утвердило разработанную Минприроды совместно с международными экспертами Стратегию управления отходами, которая стала первым документом независимой Украины, что определяет вектор развития этой сферы. Если говорить о бытовых отходах, то, например, сейчас только 3% из них перерабатывается и повторно используется, но Стратегией определена амбициозная цель, чтобы к 2030 году 70% таких отходов в Украине перерабатывалось или повторно использовалось», - пояснил Остап Семерак.

Он отметил, что для достижения поставленных целей нужны, в первую очередь, политическая воля и социальная ответственность бизнеса для внедрения в Украине современных мощностей и систем для переработки всех видов отходов, ведь Стратегия охватывает также строительные, промышленные и другие виды отходов.

Также Минприроды разработало Национальный план действий, который позволит реализовать на практике прописанные цели в Стратегии и поможет уменьшить объемы муниципальных отходов, наладить систему сбора, переработки отходов и тому подобное. Документ сейчас проходит экспертное обсуждение.

Напомним, в Украине начал действовать запрет на захоронение неотсортированного мусора.