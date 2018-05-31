Без наказанных и завода: что изменилось спустя два года после трагедии на Грибовичской свалке (видео)
Со времени масштабной трагедии на Грибовичской свалке прошло уже два года. Во время тушения пожара там погибли трое спасателей и исчез эколог.
ТСН пообщалась с правоохранителями, которые до сих пор допрашивают свидетелей, и с чиновниками, которые постоянно обещают построить мусороперерабатывающий завод. А вдовы погибших уверены, что на скамье подсудимых оказались не все причастные.
Вдовы уверены, что в трагедии виновны не только чиновники, но и руководство ГосЧС - якобы парни гасили пожар, а над ними в это время работала тяжелая техника.
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По статье о служебной халатности уже два года судят трех чиновников свалки и бывшего чиновника ратуши, а вот причастны ли руководители спасательной службы - до сих пор выясняют.
Адвокат пострадавших говорит о затягивании дела. В полиции говорят, что дело расследуют долго потому, что экспертизы требуют много времени.
Ранее сообщалось, что строительство нового львовского завода по переработке мусора может начаться уже в этом году.