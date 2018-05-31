Без наказанных и завода: что изменилось спустя два года после трагедии на Грибовичской свалке (видео)

Во время тушения пожара там погибли трое спасателей и исчез эколог. Вдовы погибших уверены, что на скамье подсудимых оказались не все причастные.

Со времени масштабной трагедии на Грибовичской свалке прошло уже два года. Во время тушения пожара там погибли трое спасателей и исчез эколог.

ТСН пообщалась с правоохранителями, которые до сих пор допрашивают свидетелей, и с чиновниками, которые постоянно обещают построить мусороперерабатывающий завод. А вдовы погибших уверены, что на скамье подсудимых оказались не все причастные.

Вдовы уверены, что в трагедии виновны не только чиновники, но и руководство ГосЧС - якобы парни гасили пожар, а над ними в это время работала тяжелая техника.

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По статье о служебной халатности уже два года судят трех чиновников свалки и бывшего чиновника ратуши, а вот причастны ли руководители спасательной службы - до сих пор выясняют.

Адвокат пострадавших говорит о затягивании дела. В полиции говорят, что дело расследуют долго потому, что экспертизы требуют много времени.

Ранее сообщалось, что строительство нового львовского завода по переработке мусора может начаться уже в этом году.