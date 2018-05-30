После финала Лиги чемпионов в Киеве собрали более 4 тысяч тонн мусора

В уборке были задействованы 1 тыс. 400 коммунальщиков со всего города.

Из официальных фан-зон финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве на Крещатике («Фестиваль чемпионов») и на Контрактовой площади, а также с мест сбора болельщиков «Meeting points» - возле парка Шевченко и дворца «Украина» - было вывезено более 4 тысяч тонн мусора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников на пресс-конференции. По его словам, эти территории посетили около 250 тысяч человек.

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«В три волны происходила уборка во время пребывания болельщиков. Вторая и третья волны, соответственно, после их отбытия на стадион и во время матча и после их отъезда. К утру (27 мая) Киев был убран. А именно - территория возле НСК «Олимпийский», два «Meeting points» и Контрактовая площадь. На уборке локаций были задействованы коммунальщики со всего города», - сказал Резников.

По его словам, в ночь на 27 мая на уборке работали 1 тысяча 400 коммунальщиков.

В целом коммунальные службы Голосеевского, Печерского, Шевченковского и Подольского районов вывезли 4 тысячи 183 тонны твердых бытовых отходов из фан-зон и территорий «Meeting points».

Резников также сообщил, что международный аэропорт «Киев» имени Сикорского принял 22 рейса с болельщиками - это 3 тысячи 308 человек, бизнес-авиация доставила 1 тысячу 700 пассажиров. «В том числе они принимали клуб «Ливерпуль», президентов ФИФА, УЕФА, делегации определенных спонсоров», - уточнил Резников.

Как сообщал УНИАН, ранее сеть шокировало фото болельщиков "Ливерпуля" в Киеве.