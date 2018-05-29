Строительство нового львовского завода по переработке мусора может начаться уже в этом году – Садовый

По словам Андрея Садового, если в этом году будут пройдены все этапы согласования, в частности, и с Кабмином, то уже в 2018 году могут начать рекультивацию Грибовичской свалки.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, когда могут начаться работы по рекультивации полигона в с. Большие Грибовичи и строительству завода по глубинной переработке мусора.

Если будет содействие всех государственных структур, которые имеют на это полномочия, работы планируют начать уже в этом году, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Читайте такжеВ Евросоюзе хотят запретить одноразовую пластиковую посуду

«Сейчас главное — чтобы мы в этом году качественно начали строить завод. Качественный завод, качественные работы на полигоне, а там очень большой объем работ выполняется — дегазация, очистка фильтрата. Сегодня на 40 см фильтрата упало. Работа системная. Сейчас финилизируем работы по первому этапу, потому что соответствующие тендерные процедуры прошли. Сейчас проектанты делают сам проект по рекультивации. Здесь большая благодарность французскому правительству, компании «Эджис», ибо их рекомендации легли в основу тех документов, над которыми мы сейчас работаем и по заводу, и по рекультивации. Мы кардинально поменяли свое видение, учитывая их опыт», – сказал Садовый.

По словам мэра, если в этом году будут пройдены все этапы согласования, в частности, и с Кабмином, то уже в 2018 году могут начать рекультивацию, которая будет длиться не менее 5 лет.

«Это один из крупнейших полигонов в нашей стране. Если не будет преград, то в этом году можем стартовать. К сожалению, еще есть запрет суда на выполнение работ. Суд назначен на следующий месяц. Будем со всеми государственными службами находить взаимопонимание. Эти работы надо как можно скорее начинать. Мы не можем сделать то, что выходит за пределы нашей компетенции", — добавил Садовый.