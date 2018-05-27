В Евросоюзе хотят запретить одноразовую пластиковую посуду

Речь идет об одноразовой посуде, столовых приборах, трубочках-соломинках для напитков и пластиковых креплениях для воздушных шаров.

Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика и штрафовать страны-члены Евросоюза за пластиковый мусор, который не подлежит вторичной переработке.

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Об этом передает Deutsche Welle.

Комиссия ЕС планирует представить в Брюсселе 28 мая пакет мер по борьбе с пластиковым мусором.

Согласно проекту директивы, запрет должен касаться одноразовых изделий из пластика, альтернатива которым легко доступна и приемлема по цене.

Речь идет, в частности, об одноразовой посуде, столовых приборах, трубочках-соломинках для напитков и пластиковых креплениях для воздушных шаров. Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды.

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер предложил взимать с власти стран ЕС определенную сумму за каждый килограмм пластикового мусора, пригодного к переработке для повторного использования.

Если исходить из многолетнего финансового планирования Еврокомиссии, то такой сбор может составить 80 центов за один килограмм, которые пойдут в общий европейский бюджет, отметил Эттингер. По его мнению, эта мера поможет сократить объем пластиковых отходов.

В январе ЕС принял первую общую стратегию относительно переробкипластику. Согласно стратегии, вся пластиковая упаковка на рынке ЕС к 2030 году стать перероблюваною, потребление одноразовых пластмасс будет сокращено, а намеренное использование мікропластиків будет ограничено.

Ежегодно европейцы генерируют 25 миллионов тонн пластиковых отходов, однако только менее 30% из них отправляется на переработку. Согласно стратегии, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 55%.