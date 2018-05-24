В Ривненщине выгрузили семь машин львовского мусора (видео)

О происхождении груза, говорят местные жители, свидетельствуют товарные чеки, найденные среди хлама.

Люди возмущены, что отходы на санкционированную свалку теперь должны перевозить за счет сельсовета.

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Семь машин мусора из Львова выгрузили неизвестные в Ровенской области. Об этом сообщает ТСН в четверг, 24 мая.

Отмечается, что горы отходов нашли между селами Каменка и Антоновка.

"О происхождении груза, говорят местные жители, свидетельствуют товарные чеки, найденные среди хлама. Люди возмущены, что отходы на санкционированную свалку теперь должны перевозить за счет сельсовета", – говорится в сообщении.