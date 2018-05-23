В Ривном самое популярное среди горожан озеро загрязнено нечистотами
В Ровно в самом популярном среди горожан озере Басов Угол нашли целый "коктейль" из кишечной палочки, паразитов и нитратов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Результаты проб воды обнародовали местные эпидемиологи. Теперь там категорически не советуют купаться и мыть руки. Не соответствует норме и вода по санитарно-химическим показателям.
Наиболее вероятная причина загрязнения воды - слив в озеро из канализации коттеджей, которые построены на берегу. Городской пляж расположен ниже по течению от домов.
"Обнаружены цисты лямблий – это простейшие, которые могут затруднять отток желчи. Химические показатели также указывают на стойкое органическое загрязнение. Заглатывание этой воды может вызвать различные кишечные расстройства", - сообщил руководитель Ровенского лабораторного центра Роман Сафонов.