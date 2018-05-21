Жители Люксембурга и Вены больше всего довольны чистотой городов

Лишь 9% жителей Рима считают свой город достаточно чистым.

Жители Люксембурга и Вены больше всего довольны чистотой своих городов среди жителей всех столиц стран Европейского Союза.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, пишет Европейская правда.

В Люксембурге чистотой города довольны 95% жителей, а в австрийской столице Вене - 90%. Также довольны своими городами жители Любляны (88%), Риги (81%) и Хельсинки (80%).

Читайте такжеЕврокомиссия пообещала 100 миллионов евро на новые технологии для переработки микропластика

Зато только 9% жителей Рима считают свой город достаточно чистым. Менее половины населения довольно чистотой своего города в Братиславе (28%), Софии (29%), Бухаресте (37%), Мадриде (38%), Будапеште (39%), Афинах (41%), Берлине (45%), Брюсселе (47%) и Париже (49%).

В рамках опроса вопрос о чистоте городов был задан жителям 109 европейских городов. Во главе рейтинга оказался город Вентспилс в Латвии, где практически все его жители (99%) ответили, что они очень или достаточно довольны чистотой.

После Вентспилса идет еще один латвийский город Валмиера (97%), далее следуют Овьедо в Испании и город Люксембург (оба 95%).