ЕС может оштрафовать Латвию за плохое сортировки отходов

В латвийском министерстве отмечают, что сейчас в стране производится менее 30% отходов.

Латвия не успевает выполнить новые нормативы ЕС по утилизации отходов и может быть оштрафована.

Как сообщает портал Delfi, об этом заявила представитель Министерства охраны среды и регионального развития Лаура Янсон.

Страны-члены ЕС к 2025 году должны перерабатывать по крайней мере 55% отходов, создаваемых домашними хозяйствами и предприятиями, а к 2030 году - уже 60%. Также к 2025 году нужно переделывать 65% упаковочных материалов, а к 2030 году - 70%.

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В то же время уже за два года страны ЕС должны обеспечить сортировку по меньшей мере 50% своих отходов. В латвийском министерстве отмечают, что сейчас в стране производится менее 30% отходов.

Таким образом, уже за два года Латвия может стать нарушителем и подвергнуться финансовым наказанием. Впрочем, минимальная сумма штрафа пока незначительна - всего 392 тыс евро.