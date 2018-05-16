Космический мусор: как хлам на орбите может остановить эру освоения космоса (видео)

Если не очищать орбиту от мусора, через 100-200 лет космическая деятельность человечества может прекратиться.

Космический мусор – это обломки и целые части отработанных спутников, которые человечество запускало на орбиту более 50 лет.

Орбитальный мусор представляет реальную угрозу для космических полетов. Обломки двигаются со скоростью более 27 000 км/час. Количество мусора в космосе увеличивается в геометрической прогрессии. Сейчас на околоземной орбите находится около 18 000 объектов размером более 10 см, 1200 спутников, 750 тысяч их обломков и 150 млн мелких фрагментов.

Если не очищать орбиту от мусора, то через 100-200 лет космическая деятельность может прекратиться. Вокруг Земли будет столько спутников и космического мусора, что запустить новый спутник или улететь с Земли на ракете будет невозможно.

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Исследователи космоса уже сегодня работают над программами очистки орбиты от мусора. Транспортный корабль Dragon компании SpaceX 2 апреля отправил в космос «космического уборщика». Китай предлагает уничтожать космический мусор с помощью специальных лазеров. А ученые Европейского космического агентства предложили использовать космические магнитные «буксиры».