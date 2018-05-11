В Днепре горит уже вторая за сутки свалка (фото, видео)

Огонь охватил около 1 тысячи кв. м.

В Днепре на проспекте Труда загорелась мусорная свалка. Огонь охватил около 1 тысячи кв. м.

Как сообщает "Информатор", пожар начался около 8.30 сегодня утром.

«Приехав на вызов, свалка полностью пылала огнем, мы уже потратили 4 тонны воды, чтобы хоть как-то взять ситуацию под свой контроль, но здесь лить придется еще очень много. Огонь нужно было тушить сразу, а теперь этот мусор может сутки гореть», - рассказали изданию пожарные.

По мнению директора свалки, пожар возник в результате поджога. Он сообщил, что в последнее время получал угрозы и таким образом у него пытаются "отжать фирму".

Видео Информатор

Как сообщал УНИАН, 10 мая загорелась свалка в городе Подгороднее рядом с Днепром. Вчера спасателям удалось локализировать огонь, однако ликвидация пожара продолжается.