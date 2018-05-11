Из-за гор мусора в Венеции запретили открывать магазины

Мусор на улицах Венеции способствует увеличению различных паразитов, чаек и голубей.

В Венеции на три года запретили открывать магазины, чтобы уменьшить невероятный наплыв туристов в город. Ограничение в первую очередь касается выездных фуд-кортов и сувенирных лавочек.

Об этом сообщает ТСН.

Туристы приезжают в Венецию, гуляют среди старинных улиц и мостиков, усыпая мостовые и каналы горами объедков и мусора. От этого в старинном городе возросло количество различных паразитов, чаек и голубей. Это портит историческую часть Венеции, которая охороняєтеся ЮНЕСКО.

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Чтобы хоть как-то исправить ситуацию мэр города Луиджи Бурганро наложил соответствующий запрет на открытие новых магазинов. В мэрии рассчитывают, что это хоть как-то уменьшит наплыв путешественников.

Ограничение касается Венеции и отдаленных островов Мурано и Бурано.

Ранее историческую часть Венеции хотели оградить турникетами, чтобы лимитировать количество туристов. Но местные вышли на протесты и поломали их с призывами, что город принадлежит местным, а не мэру или туристам. Горожане призывают туристов быть ответственными, посещая исторические памятники, – не употреблять чрезмерно спиртное и убирать за собой.