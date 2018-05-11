Появилось видео масштабного пожара на свалке мусора в Днепропетровской области
12:03, 11 мая 2018Мусор
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Спасатели продолжают ликвидацию пожара.
Спасатели продолжают ликвидацию пожара на свалке в Днепропетровской области / фото dp.dsns.gov.ua
Сотрудники Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций продолжают ликвидацию масштабного пожара на открытой территории полигона для переработки твердых бытовых отходов в городе Подгороднее Днепропетровской области.
Пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области обнародовала видео пожара, который охватил около 1500 кв.м. Вчера в 19.27 пожар был локализован.
Причина пожара до сих пор неизвестна, ее установлением занимаются правоохранительные органы.
Как сообщал УНИАН, информация о пожаре поступила к спасателям 10 мая в 13:37. К ликвидации пожара привлечены 17 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
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