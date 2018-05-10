В Хмельницком на 60% повышаются тарифы на вывоз мусора

По информации КП «Спецкоммунтранс», корректировка тарифов связана с повышением минимальной заработной платы и ростом цен на горюче-смазочные материалы.

Исполком Хмельницкого городского совета проголосовал за повышение тарифов на вывоз бытовых отходов в среднем на 60%.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня соответствующее решение единогласно поддержали 12 членов исполкома.

По словам директора коммунального предприятия «Спецкоммунтранс» Владислава Кривенчука, для жителей многоэтажек (с мусоропроводом) стоимость вывоза мусора возросла с 7,27 грн - до 11,87 грн (+63%); жителей частного сектора, которые имеют собственные контейнеры или загружают отходы в мусоровоз вручную, с 8,18 грн - до 13,29 грн (+62%); жителей многоэтажек, которые пользуются контейнерами в местах общего пользования, с 8,45 грн - до 14,09 грн (+67%); жителей частного сектора, которые пользуются контейнерами в местах общего пользования, с 9,53 грн - до 15,72 грн (+66%).

«Корректировка тарифов связана с повышением минимальной заработной платы и ростом цен на горюче-смазочные материалы», - отметил чиновник.

Кроме этого, исполком поручил КП «Спецкоммунтранс» обеспечить двухразовую уборку контейнерных площадок города (до этого коммунальщики раз в день забирали мусор - УНИАН).

Новые тарифы вступят в силу через 15 дней с даты опубликования принятого решения в коммунальном СМИ.

Последний раз тарифы на вывоз бытовых отходов в Хмельницком повышались почти три года назад.