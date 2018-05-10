Исследователи нашли пластиковый мусор даже на дне Марианской впадины

За 30 лет работы в рамках проекта исследователи обнаружили более 3 тыс. единиц мусора в наиболее глубоких местах океана.

На глубине более 10 км, на дне Марианской впадины, обнаружили пластиковый пакет. По мнению исследователей, это иллюстрирует масштабы загрязнения океана.

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Находка выявлена в рамках проекта Японского агентства наук и технологий по изучению земли и моря JAMSTEC, сообщает strana.ua со ссылкой на Marine Policy.

За 30 лет работы в рамках проекта исследователи обнаружили более 3 тыс. единиц мусора в наиболее глубоких местах океана. Треть от общего числа находок составил микропластик от одноразовых упаковок.

Вторым по распространенности оказался металлический мусор.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля организация Greenpeace провела акцию "Океан будущего". Дети посетили океанариум, где вместо рыб, скатов и медуз плавал мусор. Экологи разместили даже таблички с информацией о разных видах мусора, так же как обычно представляют разные биологические виды.