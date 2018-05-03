Под Харьковом загорелась свалка (фото)

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС сегодня ночью. На момент прибытия спасателей огонь успел распространиться на площадь 600 кв.м и в глубину до 3 метров.

В поселке Рогань Харьковского района спасатели ликвидируют пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня, 3 мая, в 2:04 в Службу спасения «101» от работников предприятия ООО «Мусороперерабатывающий завод» поступила информация о пожаре на полигоне хранения и утилизации твердых бытовых отходов в поселке Рогань.

По сведениям ГСЧС, к месту пожара были направлены силы и средства ГСЧС 7-ми оперативных пожарно-спасательных отделений на автоцистернах в составе 23 спасателей. На момент их прибытия огонь успел распространиться на площадь 600 кв. м и в глубину до 3 метров.

«Тушить такие пожары довольно сложно, поскольку при горении твердых отходов огонь быстро распространяется внутри мусорного массива и по его поверхности, при этом горение мусора сопровождается большим количеством токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг», - отметили в ведомстве.

В ГСЧС сообщили, что общая площадь полигона составляет примерно 21,2 га, а глубина - 15 м. Поэтому существовала угроза увеличения масштабов пожара до значительно больших.

На тушение пожара спасатели подали 4 пожарных ствола. В работе по тушению огня спасателям помогали члены добровольной пожарной команды со своей автоцистерной и рабочие мусороперерабатывающего завода с инженерной техникой, которая насчитывала 2 экскаватора, 5 самосвалов и 3 бульдозера.

В 6:40 совместными усилиями удалось локализовать пожар. Сейчас ситуация контролируется, проводится ликвидация отдельных очагов тления. Открытого горения не наблюдается. Инженерной техникой проводится рекультивация мусора и его проливка водой. Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения возгорания выясняется.