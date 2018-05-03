"Подарок" на первомай: на Житомирщине нашли 30 тонн львовского мусора

Вчера местные жители нашли отходы между селами Нараевка и Веровка в Емильчинском районе.

В Житомирской области снова после длительного перерыва найден несанкционированно сброшенный мусора из Львова - около 30 тонн.

Как сообщили УНИАН в Емильчинском поселковом совете, вчера местные жители нашли около 30 тонн отходов различного происхождения между селами Нараевка и Веровка в Емильчинском районе.

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«Емильчинщине - от Львовщины. Свой «подарок» в несколько тонн западенцы насыпали нам на Первомай за посадкой на участке между Нараевкой и Веровкой. Мы, в свою очередь, «поблагодарим» львовян заявлением в полицию и будем заниматься ликвидацией завезенного мусора», - отметили в сельсовете.

Там также уточнили, что обнаружено около 30 тонн мусора. Сельский совет уже подготовил письмо в полицию Емильчинского района об открытии уголовного производства по факту выявления несанкционированной свалки.

Уже известно, что этот мусор выбросили в период с 30 апреля по 1 мая. «По имеющимся в мусоре документам - чекам и квитанциям - установлено, что он завезено с территории Львовской области», - отмечают в сельсовете.