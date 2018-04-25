Ученые выявили в арктическом льду рекордную концентрацию микропластика

В целом ученые нашли в Арктике 17 видов искусственных материалов, среди которых - полиэтилен и полипропилен, лак, нейлон и прочее.

Ученые Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Бремерхафен, Германия) обнаружили рекордную концентрацию синтетических частиц в глыбах льда Северного Ледовитого океана.

Как сообщает Deutsche Welle, некоторые анализы показали более 12 тысяч микрочастиц пластика на литр льда. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Nature Communications.

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Отмечается, что ученые исследовали образцы льда из пяти различных регионов близ Северного полюса, которые собрали во время полярных экспедиций в 2014 и 2015 годах. Для исследований использовали специальный инфракрасный спектрометр, который обнаруживает микрочастицы диаметром в одну шестую волоса.

Таким образом специалисты обнаружили в несколько раз более высокую концентрацию пластика в образцах льда, в сравнении с образцами предыдущих исследований. В целом ученые нашли 17 видов искусственных материалов, среди которых - полиэтилен и полипропилен, лак, нейлон и тому подобное.

Более половины обнаруженных микрочастиц имеют диаметр в одну двадцатую миллиметра.

Ученые обеспокоены тем, что эти частицы могут служить пищей для ракообразных и инфузорий. Исследователи предполагают, что микрочастицы пластика могут довольно быстро оседать на океаническое дно вследствие того, что обрастают водорослями, бактериями и становятся тяжелее.

Среди причин загрязнения Северного Ледовитого океана пластиком называют развитие международного мореплавания и рыбного хозяйства.

Ранее сообщалось, что ученые открыли фермент, который разъедает пластик всего за несколько дней. В обычных условиях на распад пластика необходимо примерно 400 лет.