В Киеве намерены на треть поднять тарифы на вывоз мусора

Коммунальщики объяснили этот шаг повышением цены на горюче-смазочные материалы и увеличением размера минимальной заработной платы.

В Киеве тарифы на вывоз мусора могут вырасти на треть. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевкоммунсервис".

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"КП "Киевкоммунсервис" информирует, что в связи с повышением цены на горюче-смазочные материалы и увеличением размера минимальной заработной платы, а также с целью обеспечения бесперебойного и своевременного предоставления услуг по вывозу бытовых отходов с учетом операций обращения с бытовыми отходами в Киеве, предприятием поданы на утверждение в установленном законодательством порядке новые, увеличенные экономически-обоснованные тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вывоз мусора для населения подорожает до 99,70 грн с НДС за 1м3 (сейчас 74,45 грн), для бюджетных организаций - до 106,36 грн с НДС за 1м3 (79,84 грн соответственно) и для других потребителей - до 131,63 грн с НДС за 1м3 (92,78 грн).

"Замечания и предложения принимаются до 30 апреля 2018 года включительно", - добавили в "Киевкоммунсервисе".

Как сообщал УНИАН, КП "Киевпастранс" внесло повышение тарифов в свой годовой финансовый план. Проезд в наземном транспорте Киева может подорожать до 8 грн с 15 июля.