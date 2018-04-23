Журналисты узнали, как заработать несколько тысяч гривень на сортировке мусора (видео)

04:35, 23 апреля 2018
Мусор
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Как сообщал УНИАН, ранее журналисты рассказали, как в Дании сортируют мусор и зарабатывают на этом деньги.

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Теги: #мусор