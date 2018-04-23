Журналисты узнали, как заработать несколько тысяч гривень на сортировке мусора (видео)

Жители дома в Киеве уже заработали на таком мусоре 5200 гривен.

Ежегодно украинцы выбрасывают на полигоны до 14 миллионов тонн отходов. Половина из этого - вторичное сырье, которое можно переработать и продать. Жители дома в Киеве уже заработали на таком мусоре 5200 гривен. ТСН исследовал, как правильно сортировать мусор и как заработать на вторичном сырье.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты рассказали, как в Дании сортируют мусор и зарабатывают на этом деньги.