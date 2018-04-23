Журналисты узнали, как заработать несколько тысяч гривень на сортировке мусора (видео)
04:35, 23 апреля 2018Мусор
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Жители дома в Киеве уже заработали на таком мусоре 5200 гривен.
Ежегодно украинцы выбрасывают на полигоны до 14 миллионов тонн отходов. Половина из этого - вторичное сырье, которое можно переработать и продать. Жители дома в Киеве уже заработали на таком мусоре 5200 гривен. ТСН исследовал, как правильно сортировать мусор и как заработать на вторичном сырье.
Как сообщал УНИАН, ранее журналисты рассказали, как в Дании сортируют мусор и зарабатывают на этом деньги.
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